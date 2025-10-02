В Краснодарском крае в следующем году откроют еще три модельные библиотеки

Еще три современные модельные библиотеки откроют в 2026 году в Краснодарском крае в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Модернизацию проведут в Славянской межпоселенческой центральной библиотеке имени Н. Я. Данилевского, Новоджерелиевской поселенческой библиотеке Брюховецкого района и в библиотеке Анапы. На работы из федерального бюджета выделено более 36 млн рублей.
«Мы уже открыли 15 модельных библиотек за последние годы в ходе нацпроекта “Культура”, и на этом не останавливаемся. В этом году в ходе нацпроекта “Семья” модернизируются сразу 5 муниципальных библиотек — две в Сочи и по одной в Крымске, Новороссийске и Туапсе. Кубань уверенно держит статус одного из регионов-лидеров по созданию библиотек, и мы гордимся, что культура края развивается вместе с людьми и для людей», — отметила в своих соцсетях министр культуры региона Виктория Лапина.
Напомним, в этом году библиотечную сеть Кубани признали одной из лучших в стране. Регион отметили за самое большое количество детских модельных муниципальных библиотек, созданных по нацпроекту «Культура».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.