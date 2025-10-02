В Краснодарском крае в следующем году откроют еще три модельные библиотеки

«Мы уже открыли 15 модельных библиотек за последние годы в ходе нацпроекта “Культура”, и на этом не останавливаемся. В этом году в ходе нацпроекта “Семья” модернизируются сразу 5 муниципальных библиотек — две в Сочи и по одной в Крымске, Новороссийске и Туапсе. Кубань уверенно держит статус одного из регионов-лидеров по созданию библиотек, и мы гордимся, что культура края развивается вместе с людьми и для людей», — отметила в своих соцсетях министр культуры региона Виктория Лапина.