В столичном районе Марьина Роща построят дом переменной этажности

Дом переменной этажности по программе реновации построят в московском районе Марьина Роща, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Комитет выдал разрешительную документацию, и теперь застройщик может приступить к работам на выделенном земельном участке. Площадь жилых помещений в новостройке с тремя входными группами превысит 23 тысячи квадратных метров. Первый этаж запроектирован нежилым. В сквозных подъездах разместят комнаты для консьержей и колясочные, а на подземном этаже появится паркинг», — отметил Слободчиков.
Дом построят по адресу: Анненская улица, земельный участок № 9. В квартирах выполнят полную отделку по стандартам программы реновации и установят необходимое оборудование. На прилегающей территории заасфальтируют проезды и тротуары, уложат газон, высадят кустарники и деревья. Во дворе также появятся места для отдыха с лавочками, детская и спортивная площадки с прорезиненным покрытием.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.