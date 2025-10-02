Путин извинился перед участниками «Валдая» за то, что «утомил» их долгой речью

3 сентября во время пресс-конференции в Пекине в рамках визита Владимира Путина в Китай его пресс-секретарь Дмитрий Песков намекнул, что журналисты могут еще долго задавать вопросы. В ответ на это Владимир Путин подшутил на своим представителем и назвал его лентяем, отметив, что Песков стоит рядом с ним.