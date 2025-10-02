Ричмонд
Путин извинился перед участниками «Валдая» за то, что «утомил» их долгой речью

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, пошутил, что мог утомить участников Международного дискуссионного клуба «Валдай» своей речью, и извинился перед ними за это.

— Я вас утомил, извините, — заявил глава государства во время своего выступления, его цитирует сайт Кремля.

В рамках своей речи Путин призвал участников клуба быть готовыми к чему угодно, поскольку сейчас мир переживает время, в котором все меняется крайне быстро. Российский лидер подчеркнул, что пространство многополярности очень динамично и в некоторых случаях перемены «невозможно угадать».

3 сентября во время пресс-конференции в Пекине в рамках визита Владимира Путина в Китай его пресс-секретарь Дмитрий Песков намекнул, что журналисты могут еще долго задавать вопросы. В ответ на это Владимир Путин подшутил на своим представителем и назвал его лентяем, отметив, что Песков стоит рядом с ним.

26 июня Путин заявил, что попытки Запада украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу мировой экономике, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Он с иронией предположил, что «за это стоит и заплатить».

