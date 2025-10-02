Библиотека нового поколения открылась в селе Брейтово Ярославской области

Детскую библиотеку нового поколения открыли в селе Брейтово Ярославской области. Ее обновили по модельному стандарту в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Модельные библиотеки становятся настоящими культурными центрами, где жители могут получать знания, пользоваться цифровыми сервисами, участвовать в творческих и образовательных программах. С 2019 года в регионе уже открыто 18 таких учреждений, осенью добавятся еще четыре. В 2026 году модернизация будет продолжена», — рассказал губернатор.
В Брейтовской библиотеке заменили полы и электропроводку, двери, сделали новые потолки и перегородки, отремонтировали и покрасили стены. В учреждение закупили современное оборудование: интерактивный стол, информационный киоск, акустическую систему, проектор, телевизор и многое другое. Также в библиотеку поступило 3256 новых книг.
«Детская библиотека в Брейтове является информационно-просветительским и культурно-досуговым центром, обслуживающим детей дошкольного возраста, учащихся 1−11-х классов, молодежь и педагогов. Здесь ведется огромная работа по продвижению книг и чтения, развитию творческих способностей маленьких читателей. Например, в 2025 году реализован проект “Библиопродленка для вашего ребенка”. Каждую пятницу в библиотеке проходят групповые и индивидуальные занятия для детей младшего школьного возраста», — рассказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.