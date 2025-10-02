Библиотека нового поколения открылась в селе Брейтово Ярославской области

«Модельные библиотеки становятся настоящими культурными центрами, где жители могут получать знания, пользоваться цифровыми сервисами, участвовать в творческих и образовательных программах. С 2019 года в регионе уже открыто 18 таких учреждений, осенью добавятся еще четыре. В 2026 году модернизация будет продолжена», — рассказал губернатор.