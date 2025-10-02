В Югре высадили 40 тыс. саженцев сосны

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» прошло в Ханты-Мансийском районе Югры, вблизи поселка Горноправдинск. Она проводится в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.
На участке, где ранее лесопользователи вырубили деревья, на площади 10 га высадили 40 тыс. саженцев сосны сибирской (кедровой). В посадке деревьев приняли участие жители Ханты-Мансийска и близлежащих населенных пунктов, представители трудовых коллективов, молодежных объединений, волонтеры и воспитанники школьных лесничеств.
«Ежегодная акция “Сохраним лес” для Югры — традиция. Югорчане сажают деревья вместе с родными, коллегами. Это важный шаг на пути к защите природы и улучшению нашего благополучия. Я призываю всех желающих поддержать эту акцию и сделать свой личный вклад», — подчеркнул заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.
Югра ежегодно поддерживает эту экологическую инициативу. В округе планируют высадить около 1 млн деревьев.
В целом лесовосстановительная кампания в Югре продлится до середины октября. В регионе восстановят почти 25 тыс. га леса. В течение сезона планируют высадить не менее 18 млн деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.