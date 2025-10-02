Ричмонд
Из Казани впервые запустят авиарейсы на вьетнамский остров Фукуок

Полеты будут осуществляться один раз в двенадцать дней.

Источник: Комсомольская правда

Казанских туристов ждет приятное новшество в зимнем сезоне — впервые из столицы Татарстана можно будет отправиться прямым рейсом на знаменитый вьетнамский остров Фукуок. Эту долгожданную возможность предоставляет одна из российских авиакомпания, включившая направление в свою зимнюю программу полетов.

Старт рейсов запланирован на 23 ноября. Полеты будут выполняться один раз в двенадцать дней. Для перевозок на этом маршруте авиакомпания задействует просторные лайнеры Boeing 767−300ER, каждый из которых может принять на борт до 336 пассажиров экономического класса, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.