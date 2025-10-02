2 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Светодиодную ленту с превышением содержания свинца изъяли из продажи в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Так, во время проверки торговой точки одного из индивидуальных предпринимателей в Могилеве была обнаружена светодиодная лента с клейким термопроводящим слоем торговой марки Jazzway китайского производства.
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» по превышению допустимой концентрации свинца в однородных материалах. При норме не более 0,1% (1 тыс. мг/кг) концентрация свинца составила почти 22%.
Госстандарт запретил ввоз и реализацию данной продукции на территории страны. -0-