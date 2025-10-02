От детского сада до производственного корпуса МАЗа. На каких объектах трудятся работники СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1»

— Еще не весь коллектив собран. Когда пришел, понял, что не хватает людей в отделах. Поэтому ищу тех, с кем мне будет удобно работать, — отмечает руководитель СУ № 16 и рассказывает, что на руководящей должности старался держаться золотой середины: — Главное — уважать труд своих подчиненных, чтобы у них было стремление к работе, выполнять требуемый объем, от чего и зависит их зарплата. Абсолютно всех устраивал такой принцип работы, где порой надо пошутить с рабочими, где-то подсказать. Это очень важно, чтобы достичь того результата, который необходим для успеха управления.