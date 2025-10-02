От детского сада до производственного корпуса МАЗа. На каких объектах трудятся работники СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1»

Строительной отрасли Владимир Волчок посвятил 20 лет. Начинал свой профессиональный путь с плотника, а сейчас возглавляет СУ№ 16 ОАО «Стройтрест № 1». Опытный управленец знает, как организовать труд, чтобы возвести здания любой архитектурной сложности. О производственных успехах предприятия и принципах эффективной работы он рассказал в этом материале.
Задать темп и энергию.
Генподрядное строительное управление № 16 ОАО «Стройтрест № 1» выполняет весь комплекс общестроительных работ от нулевого цикла до сдачи под ключ. Коллектив организации вносит значительный вклад в преображение столицы. Каждый год из-под мастерка управления вырастают здания и сооружения различной степени сложности. Предприятие возводит и вводит в эксплуатацию больницы и поликлиники, школы и детские сады, объекты промышленного и гражданского назначения, многие из которых побеждают в ежегодном конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» в номинации «Объект года».
С начала осени СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1» возглавляет Владимир Волчок, 20 лет назад начавший профессиональный путь в СУ № 94 плотником и прошедший все ступени служебной лестницы. Навыки и опыт, которые нарабатывал и перенял в должности замначальника по производству в предыдущем управлении, теперь внедряет в СУ№ 16, так как привык работать в своем темпе.
— Начальник управления должен владеть ситуацией, знать, что происходит на основных объектах. Понимать объем выполненных работ и нести за это ответственность. Конечно, всего в голове не удержать, поэтому все эти обязанности распределяю среди подчиненных, — поясняет начальник СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1» Владимир Волчок и рассказывает, что по утрам с высшим составом управления проводятся двадцатиминутки, где обсуждаются горящие вопросы по производству: — Это делается для того, чтобы задать темп и энергию мастерам, прорабам на объекте, чтобы каждый владел информацией в своем направлении. Понимал задачу, которая обязательно должна быть выполнена в установленный срок. Ведь на этом стоит экономическая составляющая предприятия, наше лицо, гордость, чтобы представительно выглядеть перед заказчиком.
В этом году СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1» выполняет строительные работы на 13 объектах. Некоторые уже сданы, остальные введут в эксплуатацию в конце осени и в декабре. Как отмечает руководитель управления, время на возведение зданий зависит от его размеров и сложности. Помимо строительства объектов с нуля, предприятие занимается капитальными ремонтами жилых домов. Обычно работы начинаются с весны и длятся до начала осени. В этом году новую жизнь получат сразу три объекта.
— Объемы работ большие, а это замена окон и дверей в местах общего пользования, отопления, канализации, кровли, также выполнение полного комплекса фасадных работ, — поясняет Владимир Анатольевич и рассказывает о производимом управлением сносе зданий любой конструктивной сложности: — Если срок на снос установлен два месяца, управимся за две недели. На таких объектах выполняются больше механизированные работы. Такие здания, как старые корпуса УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска», сносим аккуратно, используя гидроножницы. Наши специалисты свое дело знают и понимают, поэтому работы будут выполнены вовремя.
Золотая середина.
В организации своего труда и подчиненных руководитель СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1» действует по принципу: точно, по делу и в срок. Поэтому, чтобы минимально и в кратчайшие сроки реализовать все свои задумки, изучить обязанности в новой должности, Владимир Анатольевич трудится шесть дней в неделю и остается в управлении до позднего вечера.
— Все, что касается производства, для меня легко и знакомо. Однако есть еще вопросы в финансовой, экономической сфере предприятия, в которых надо разобраться. Перед выходным, в субботу вечером, стараюсь выполнить все запланированные дела. На отдых надо уходить свободным, чтобы в понедельник бодрым браться за новые задачи. Если все откладывать, то так можно надолго закопаться в делах, — утверждает Владимир Волчок.
При переводе из СУ № 94многие рабочие готовы были идти за руководителем. Это желание Владимир Анатольевич останавливал и старался никого не переманивать или завлекать в свое управление, несмотря на то, что сейчас он собирает свою команду профессионалов.
— Еще не весь коллектив собран. Когда пришел, понял, что не хватает людей в отделах. Поэтому ищу тех, с кем мне будет удобно работать, — отмечает руководитель СУ № 16 и рассказывает, что на руководящей должности старался держаться золотой середины: — Главное — уважать труд своих подчиненных, чтобы у них было стремление к работе, выполнять требуемый объем, от чего и зависит их зарплата. Абсолютно всех устраивал такой принцип работы, где порой надо пошутить с рабочими, где-то подсказать. Это очень важно, чтобы достичь того результата, который необходим для успеха управления.
Признание за упорный труд.
Значимый и важный объект в портфолио СУ № 16 ОАО «Стройтрест № 1» — строительство нового производственного корпуса МАЗа, на котором управление было генподрядным и трудилось вместе с другими коллегами треста. В должности замначальника по производству в СУ № 94работу на объекте курировал Владимир Волчок.
— Если взять основной корпус в габаритах 324 на 117,5 метра, то СУ № 94выполняло весь комплекс работ порядка на 40% площади здания. На наших квадратах мы заливали основной фундамент и под оборудование, проводили монтаж колонн и металлоконструкций, кладку, кровлю, а также установку окон, дверей и сэндвич-панелей. Плюс в нашу зону ответственности входило возведение части административно-бытового корпуса. Поэтому мне, как ответственному за свой участок, надо было видеть и понимать, какой необходим трудовой резерв на каждый вид работ, следить за соблюдением плана строительства. Постоянно взаимодействовать с прорабами, мастерами. В общем, это как начальник управления, только на объекте, — поясняет Владимир Анатольевич и отмечает, что объект удалось сдать за полтора года.
После открытия производственного корпуса МАЗа многих рабочих, прорабов и бригадиров с каждого управления треста поощрили. В списках на награждение Владимир Волчок себя не указывал, но спустя время узнал, что Президентом подписан указ о награждении его медалью «За трудовые заслуги».
— Честно признаться, для меня это было неожиданностью. После назначения начальником управления коллеги начали звонить и поздравлять. Думал, что это связано с новой должностью, а мне говорят, что с медалью. Потом заместитель генерального директора по кадрам пояснил, что подписан указ на награждение за работу на МАЗе. Удивлен, что именно я получил такую высокую оценку своего труда. Поэтому продолжаем работать в том же темпе, — делится впечатлениями от награды Владимир Анатольевич.
Помимо МАЗа, наш собеседник параллельно курировал возведение других небольших зданий и крупных сооружений. Один из них — УЗ «Психоневрологический дом-интернат» на улице Ангарской, открытие которого ожидается в ближайшее время. Владимир Волчок признается, что порой приходилось возвращаться домой в десять — одиннадцать вечера, но это нормальный темп работы для руководителя.
Вадим КОНДРАТЮК, фото автора и из архива предприятия.
