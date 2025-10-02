Танкист ВС РФ показал систему защиты «медуза» от FPV-дронов ВСУ

Система представляет собой множество обрезков троса, закрепленных на решетчатых конструкциях и свисающих вниз. Простое и эффективное решение уже прошло проверку в боевых условиях. Во время последнего выезда танк Алексея с такой защитой успешно выдержал около десяти атак вражеских дронов.