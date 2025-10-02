Танкист ВС РФ показал систему защиты «медуза» от FPV-дронов ВСУ

Российские военные в зоне СВО используют эффективную систему защиты от FPV-дронов под названием «медуза». О ней рассказал в беседе с сайтом телеканала «Звезда» танкист Алексей.
Система представляет собой множество обрезков троса, закрепленных на решетчатых конструкциях и свисающих вниз. Простое и эффективное решение уже прошло проверку в боевых условиях. Во время последнего выезда танк Алексея с такой защитой успешно выдержал около десяти атак вражеских дронов.
При этом система не мешает экипажу выполнять боевые задачи. Тросы легко отодвигаются в сторону даже при загрузке 125-миллиметровых снарядов, что обеспечивает удобство эксплуатации в полевых условиях.
Ранее эксперт Максим Кондратьев заявил, что на вооружении ВС РФ и ВСУ состоят FPV-дроны размером с пачку сигарет.