Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, выразил надежду, что Украина найдет силы, чтобы вернуться к урегулированию конфликта. Он отметил, что с учетом потерь среди личного состава войск Киеву следует «подумать» над началом переговорного процесса.
Российский лидер сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сентябрь составили 44,7 тысячи человек, при этом половину из них составляют безвозвратные потери. Глава государства добавил, что потери украинских войск превышают их возможности восполнить личный состав, отметив, что снижение призывного возраста не сможет решить проблемы ВСУ.
По словам Путина, из украинских войск дезертировали 150 тысяч военнослужащих. Президент призвал бойцов ВСУ «бежать или сдаваться в плен», передает сайт Кремля.
В тот же день Владимир Путин сообщил, что российские войска вошли сразу в три города, расположенные в Донецкой Народной Республике — Северск, Константиновку и Красноармейск. Кроме того, группировке «Запад» удалось освободить две трети Купянска, включая центр города, а Кировск уже полностью перешел под контроль российской армии.