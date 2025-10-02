Ричмонд
Хуснуллин: Под руководством Куприянова «Вечерка» вошла в элиту журналистики

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в четверг, 2 октября, выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова.

— Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Ивановича Куприянова, — сказал он.

По словам вице-премьера, руководство Александра Ивановича позволило «Вечерке» войти в состав элиты отечественной журналистики. Теперь она стала «одной из главных и самых любимых столичных газет».

— Ее читают и любят сотни тысяч человек. Добрая и светлая память об Александре Ивановиче навсегда останется в сердцах родных и близких, коллег, друзей и многочисленных читателей, — резюмировал Хуснуллин.

Александр Куприянов скончался 2 октября, он руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года. Журналист является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России. «Вечерняя Москва» рассказала о карьере Александра Куприянова.