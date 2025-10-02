Инспекторы ГАИ задержали подростка на мотоцикле и без прав

В Уфе инспекторы задержали на улице Шоссейной мотоцикл «Рейсер». За рулем транспортного средства оказался 16-летний подросток, не имеющий права управления.
На место также были вызваны родители юноши. В их присутствии несовершеннолетнего отстранили от управления, а мотоцикл был помещен на специализированную стоянку.
Подросток был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Материалы проверки в отношении его родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, сам молодой человек может быть поставлен на учет.
