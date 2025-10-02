Первые в центральном регионе. Узнали, какой каравай зерновых собрали в этом сезоне в ОАО «Гастелловское»

В этом году аграрии Минской области собрали весомый каравай в 2,2 млн тонн зерна вместе с рапсом, и это невзирая на все сюрпризы погоды. Первое место по итогам жатвы-2025 в центральном регионе заняло ОАО «Гастелловское». За счет чего хозяйству удается достигать таких выдающихся результатов, узнала газета «7 дней».
Кропотливый труд плюс технологии и дисциплина.
Успех уборочной кампании во многом зависит от грамотной организации рабочего процесса на каждом этапе. Начиная от подготовки техники к посевной, прополки и защиты растений от сорняков и болезней до уборки урожая с полей. Кропотливый труд, соблюдение технологий и дисциплина всего коллектива ОАО «Гастелловское» позволили собрать каравай весом в 9,9 тыс. тонн. Урожайность зерновых составила 109,7 ц/га — это самый высокий показатель среди других сельхозпредприятий Минщины.
— Погода внесла свои коррективы в нашу работу еще с малоснежной зимы. Тем не менее мы получили хороший урожай. И все благодаря соблюдению технологий и грамотному возделыванию полей — от посева, внесения минеральных удобрений, защиты зерновых, а также своевременной подготовки техники. Это позволило нам собрать весь хлеб с полей вовремя несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом жатву из-за погоды начали позже, — отмечает директор ОАО «Гастелловское» Станислав Соколовский.
На угодьях предприятия в эту страду трудилось семь комбайнеров. Они заблаговременно, до начала сезона, подготовили технику, а также следили за ее исправностью и осуществляли своевременный и качественный ремонт.
— Опытные механизаторы во время уборочной не гнали технику по полям, чтобы быстрее собрать урожай. Наоборот, старались идти на малом ходу и не допускать потерь зерна. К тому же каждый из них бережно относился к своим комбайнам, потому что знал: если в начале уборочной по их вине случится поломка, то они не смогут участвовать в жатве, а следовательно, потеряют деньги, — поясняет Станислав Чеславович.
Все 9,9 тыс. тонн зерна от комбайнов на зерносушильные комплексы быстро и без потерь доставляли четыре водителя предприятия на МАЗах с полуприцепами и два дополнительных.
За помощью к другим предприятиям хозяйство не обращалось, потому что руководитель ОАО «Гастелловское» считает, что в первую очередь нужно дать своим людям заработать хорошие деньги.
Хлопот на круглый год.
Страда позади, однако хлопот и дел у ОАО «Гастелловское» предостаточно. В ближайшее время аграрии приступят к уборке картофеля, для которого отвели 33 га, и планируют собрать 1,5 тыс. тонн. Урожай сахарной свеклы в 22 тыс. тонн хотят получить со 250 га земель предприятия. В данный момент хозяйство занимается заготовкой силоса, а когда кукуруза поспеет до нужной стадии, начнется ее уборка на зерно. Недавно завершился сев озимых зерновых и рапса.
— У нас все работы в поле проходят без нарушения технологического процесса. Внесли органику под озимые и рапс, а также провели его химическую защиту. К слову, масленичной культуры посеяли уже 500 га, зерновые заняли площадь в 700 га, — утверждает Станислав Соколовский.
Сельхозпредприятие завершило прессование соломы, которой нужно очень много. Все же у гастелловцев 6000 голов крупного рогатого скота, из них 1750 — дойное стадо. Ежедневно коровы выдают 60 тонн молока класса экстра, реализация которого приносит солидную прибыль.
— От стоимости молока на рынке во многом зависит и зарплата людей. Если цена на него подрастает, то, соответственно, заработок тоже. Труд в сельхозотрасли не из легких, дел и хлопот хватает круглый год. Поэтому стараемся не обижать своих работников и платить им хорошие деньги. Средняя зарплата по хозяйству — свыше 3 тыс. рублей, — утверждает директор ОАО «Гастелловское».
С заботой о людях.
По словам Станислава Чеславовича, специалисты и работники предприятия, которые участвовали в уборке урожая, получили по 1000 рублей премии. Были поощрены и другие сотрудники «Гастелловского».
— Хлеб, который убрал комбайнер, в землю заложил пахарь. По моему мнению, неправильно поощрить одних только механизаторов и оставить без внимания труд других. Ведь каждый внес свой вклад в дело. Поэтому стараюсь и зарплату регулировать, чтобы никого в нашем дружном коллективе не обделить и все остались довольны, — отмечает Станислав Соколовский.
Забота о коллективе предприятия, штат которого состоит из 230 человек, всегда на первом месте. Работникам ОАО «Гастелловское» предоставляются путевки в санатории, билеты в театры и на выставки. Профсоюз организовывает поездки по историко-культурным местам и достопримечательностям по всей Беларуси.
Ко всем государственным и профессиональным праздникам выплачиваются премии. Также подкрепляют рублем работников, уходящих в армию, вступающих в брак и при рождении ребенка. Ежегодно в ОАО «Гастелловское» на работу приходят молодые специалисты, которые занимают не только руководящие должности, но и устраиваются механизаторами, животноводами и энергетиками.
К тому же в хозяйстве думают об обеспечении кадров жильем. Первый дом — на 114 квартир — предприятие построило при помощи государства. А в конце прошлого года ввело в эксплуатацию второй многоквартирный дом, возведенный за собственные средства. Сейчас идет его активное заселение. Также на балансе ОАО есть служебные домики. К слову, отработав в хозяйстве 10 лет, жилье можно выкупить.
— По-другому привлечь квалифицированные кадры на село не получится. Сегодня даже высокая зарплата не аргумент, а учитывая нашу близость к столице — тем более. Поэтому предоставление служебного жилья — отличный способ привлечь и закрепить на местах специалистов. И в подтверждение моих слов отмечу, что кадрового голода в ОАО «Гастелловское» нет, — подытоживает Станислав Соколовский.
Предприятие занимается выращиванием элитных семян зерновых: это озимая и яровая пшеница, ячмень, тритикале, которые затем реализует хозяйствам Беларуси. Постоянные покупатели «Гастелловского» отмечают высокое качество элитных культур.
По итогам жатвы-2025 ОАО «Гастелловское» заняло первое место среди сельхозпредприятий Минской области, намолотив 9,9 тыс. тонн зерна.
Вадим КОНДРАТЮК, фото БЕЛТА и из архива предприятия.
