В Динском районе Кубани стартовал ремонт участка трассы длиной 7 км

Она соединяет станицы Динскую и Старомышастовскую.

Ремонт участка автомобильной дороги станица Динская — станица Старомышастовская стартовал с 8-го по 15-й км в Динском районе Краснодарского края. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас специалисты снимают старое покрытие проезжей части и ликвидируют просадки на заездных карманах автобусных остановок. Также они укладывают выравнивающий слой полотна.

Отметим, что этот участок дороги между станицами станет вторым объектом по нацпроекту, обновленным в Динском районе. Ранее начался ремонт на отрезке трассы станица Динская — поселок Агроном с 1-го по 7-й км. Завершить работы планируется к ноябрю 2026 года. Таким образом, всего в Динском районе по нацпроекту будет обновлено более 13 км региональных автодорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.