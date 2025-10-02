В Динском районе Кубани стартовал ремонт участка трассы длиной 7 км

Отметим, что этот участок дороги между станицами станет вторым объектом по нацпроекту, обновленным в Динском районе. Ранее начался ремонт на отрезке трассы станица Динская — поселок Агроном с 1-го по 7-й км. Завершить работы планируется к ноябрю 2026 года. Таким образом, всего в Динском районе по нацпроекту будет обновлено более 13 км региональных автодорог.