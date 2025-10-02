Киберугрозы, задачи и енот: как проходит Олимпиада по финбезопасности

Приветствуя собравшихся, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул: «Сегодняшний форум посвящен новым технологиям и у вас появилась прекрасная возможность встретиться с теми, кто создает новые технологии, с теми, кто активно ими пользуется, и с теми, кто регулирует процессы и не дает этим технологиям попасть в руки преступников. Молодое поколение наиболее активно использует новые технологии, но у них есть один недостаток — отсутствие жизненного опыта. Старшее поколение имеет жизненный опыт, но не умеет пользоваться ими. Вот этот разрыв и используют преступники. Завершить сегодняшнюю встречу хотелось бы общим решением и постараться решить проблемы, о которых мы сегодня будем говорить».