Киберугрозы, задачи и енот: как проходит Олимпиада по финбезопасности

Четвертый день в Сибирском государственном университете, где проходит Олимпиада, был насыщен событиями. Открылся форум «Международное движение по финансовой безопасности» — участники делились опытом и разрабатывали стратегии противодействия угрозам. Эксперты обсуждали решения олимпиадных заданий, студенты участвовали в дискуссиях и обсуждениях, а еще пели и танцевали на фестивале «Олимпиада в красках». Тем временем маскот Олимпиады, Енот Фини, получил свое реальное воплощение — им стал зверек из городского парка флоры и фауны «Роев ручей», самый сообразительный и дружелюбный.
Объединить знания.
Тема Форума Международного движения по финансовой безопасности (МДФБ), который уже в пятый раз проходит на площадке Олимпиады — «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения». В обсуждениях участвовали главы финансовой разведки Мадагаскара Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисун и Кубы Фернандо Луис Камехо де ла Роса, аналитик подразделения финразведки ОАЭ Мохаммед Махмуж аль-Мулла, посол движения по финансовой безопасности Аеман Масуд, победитель Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2024 году Амна Мансур, аналитики и эксперты из разных стран.
Приветствуя собравшихся, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул: «Сегодняшний форум посвящен новым технологиям и у вас появилась прекрасная возможность встретиться с теми, кто создает новые технологии, с теми, кто активно ими пользуется, и с теми, кто регулирует процессы и не дает этим технологиям попасть в руки преступников. Молодое поколение наиболее активно использует новые технологии, но у них есть один недостаток — отсутствие жизненного опыта. Старшее поколение имеет жизненный опыт, но не умеет пользоваться ими. Вот этот разрыв и используют преступники. Завершить сегодняшнюю встречу хотелось бы общим решением и постараться решить проблемы, о которых мы сегодня будем говорить».
Главная задача специалистов по борьбе с киберугрозами в своих странах — идти на шаг впереди финансовых преступников, предупреждая все новые схемы мошенничества, которые они используют.
Выбрать лучших.
Оценка олимпиадных испытаний — закрытое мероприятие, на которое допускаются только сами эксперты. Зато можно узнать, как составляют задания. Заместитель декана по учебной работе факультета искусственного интеллекта, доцент НОЦ «Правовые исследования» юридического института, кандидат экономических наук доцент Лали Чебуханова — одна из экспертов, участвующих в подготовке задач для Олимпиады. По словам эксперта, это длительный и многоэтапный процесс, который стартует в начале года, задолго до проведения первых отборочных туров.
На первом этапе разрабатывают концепцию, основные направления заданий для школьников и студентов. Затем формируют команды экспертов, которые и будут готовить задания. Подбирают специалистов высокого класса, при этом с опытом составления олимпиадных заданий. Работу начинают с задач 2 туров отборочного этапа, а затем финальный этап, формируя «лестницу сложности». Участники должны показать не только базовые знания, но и аналитические и практические навыки.
Разработку заданий для студентов курирует РУДН в сотрудничестве с профильными вузами Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Например, ключевой партнер по направлению «Информационная безопасность» — НИЯУ МИФИ, имеющий уникальные компетенции в этой области. Задания для школьников последние годы готовит Центр Межолимпиадной подготовки ФИАН.
На каждое направление приходится по 1−2 основных разработчика и большая команда редакторов, методистов, переводчиков, ведь Олимпиада — международная.
Задания всегда сложные, они не ограничиваются проверкой школьных или вузовских знаний: необходимо глубоко понимать тематику, уметь анализировать комплексные ситуации, знать и применять международные стандарты и документы.
Самый трудоемкий этап — подбор кейсов, реальных или приближенных к реальным. Важно соблюсти баланс между реалистичностью и уровнем сложности.
Студенты решают задания по 4 направлениям: юриспруденция, экономика, информационная безопасность, международные отношения. Задания для школьников базируются на образовательных программах по математике, информатике и обществознанию для 9−11-х классов. В отдельных случаях требуются и нестандартные решения за рамками типовых задач.
В этом году, по словам Лали Чебухановой, наибольшие трудности у ребят вызвали задания, требующие проанализировать сложные схемы финансовых операций в международном контексте, а также междисциплинарные задания, касающиеся регулирования отдельных направлений ПОД/ФТ.
Сложным для многих участников Олимпиады оказался и путь в Красноярск. Но самых упорных это не остановило! Особое впечатление на организаторов произвела команда Мадагаскара. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране и многочисленные логистические сложности, ребята проявили выдающуюся целеустремленность. Чтобы участвовать в финале Олимпиады, команда добиралась до Красноярска 4 дня.
Всего в Олимпиаде участвовали 26 000 человек, а в финал вышли 600 самых подготовленных. Имена победителей V Международной Олимпиады по финансовой безопасности станут известны уже завтра.