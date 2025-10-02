«Тяжко будет их похмелье». Путин процитировал поразившие его строки Пушкина

«Я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему, я его прочитал. Это произвело на меня очень серьезное впечатление, потому что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», — отметил президент.
Великий день Бородина.
Мы братской тризной поминая,
Твердили: "Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой.
И грудью приняли напор.
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —.
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей.
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей! — процитировал он.
После прочтения стихотворения участники заседания аплодировали.