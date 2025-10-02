Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тяжко будет их похмелье». Путин процитировал поразившие его строки Пушкина

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что его поразили строки Александра Пушкина, написанные о Бородинской битве.

«Я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему, я его прочитал. Это произвело на меня очень серьезное впечатление, потому что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», — отметил президент.

Великий день Бородина.

Мы братской тризной поминая,

Твердили: "Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..

Но стали ж мы пятою твердой.

И грудью приняли напор.

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —.

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей.

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей! — процитировал он.

После прочтения стихотворения участники заседания аплодировали.