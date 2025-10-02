Новыe автомобили медучреждений Тувы выполнили более 8 тысяч выездов

Более 8,3 тыс. выездов выполнили 46 легковых автомобилей медицинских организаций Республики Тыва с конца марта, когда учреждения их получили. Санитарные автомобили закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В частности, 3657 выездов организовали для перевозки врачей к месту жительства пациентов. Также 1663 пациента довезли в медицинские организации для получения необходимой помощи. Помимо этого, 1252 выезда выполнили для перевозки биоматериалов и лекарств, 1257 — для транспортировки пациентов на диспансеризацию. Более 1100 выездов организовали для перевозки беременных женщин, детей и маломобильных граждан в медицинские учреждения.
Напомним, что автопарк медорганизаций пополнился 18 автомобилями «Лада Гранта», 2 «Нивами» и 26 УАЗами. Их распределили между 17 больницами и республиканским консультативно-диагностическим центром. В сельские фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и участковые больницы направили 16 машин из этой партии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.