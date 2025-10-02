В Минске ночью разметку будут наносить на шести участках дорог

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 3 октября разметку будут наносить на шести участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», работы планируется провести на следующих участках улично-дорожной сети города: развязка на ул. Долгобродской — ул. Ванеева, ул. Громова, а также на развязке МКАД — ул. Громова.
Наносить разметку будут также на участках ул. Горецкого (от ул. Рафиева до ул. Шаранговича), местному проезду по ул. Сурганова и на 1-м переулке Кольцова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-