Их продукция находит применение даже на орбите! Рассказываем, над чем работают сотрудники института порошковой металлургии

Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии имени академика О. В. Романа» — уникальный научный центр в структуре Национальной академии наук Беларуси. Здесь не только проводят исследования, но и занимаются производством готовой продукции по инновационным технологиям, которые находят применение даже на орбите.
Для всех сфер промышленности.
Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии включает как «Институт порошковой металлургии имени академика О. В. Романа», так и «Молодечненский завод порошковой металлургии». Обе организации работают над созданием новых материалов, технологий производства изделий из них и наладкой выпуска промышленных партий. Если требуется порядка десятка тысяч единиц продукции, их изготавливают в стенах института. Когда нужно произвести десятки и сотни тысяч изделий одного наименования, подключается к работе завод в Молодечно.
— Материалы, которые мы разрабатываем, создаются не только на основе чистых металлов и их сплавов, — рассказывает академик, доктор технических наук, профессор генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии Александр Ильющенко. — Мы занимаемся также созданием металлокерамики и керамических материалов самого разного назначения. Потребителями нашей продукции выступают практически все гражданские и военные отрасли, где используются изделия с высокими эксплуатационными характеристиками, работающие в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Собеседник отмечает, что в данный момент возможности литейных сплавов крайне ограничены, их максимальный количественный элементный состав — порядка десятка компонентов. А вот в порошковых составах различных металлов и добавок может быть значительно больше. Поэтому порошковая металлургия сегодня — наиболее перспективная область создания материалов как с традиционными характеристиками, так и с особыми — для фрикционных, антифрикционных и конструкционных изделий.
— Белорусская наука на данном этапе лидирует в областях композиционных материалов, тонкопленочных и твердосмазочных покрытий, аддитивных технологий не только на просторах СНГ, но и в мире. К примеру, мы разрабатываем тонкопленочные материалы с твердыми смазками, которые сегодня используются в открытом космосе. В частности, в продукции ОАО «Пеленг», разрабатывающей технику для работы на орбите, — подчеркивает собеседник.
Невозможное — возможно?
— Мы не беремся за задачи, когда видим, что они не будут решены в обозримой перспективе, — подчеркивает Александр Ильющенко. — Если у нас нет твердой уверенности, что мы решим задачу, которую перед нами ставят различные отрасли промышленности, то мы не станем тратить свои и государственные средства на эти цели.
Каждая разработка для реального сектора, по словам собеседника, подразумевает, что есть в том числе теоретическая часть, по которой следует найти решение. Но чисто практические задачи встречаются только в тех случаях, когда заказчик видит, что для другого производителя десятками тысяч выпускаются детали — например, фрикционные диски, — и обращается с просьбой выпустить такие же или аналогичные. В этом случае достаточно увеличить производственные мощности. Но, когда заказчику нужно решить определенную задачу для конкретного применения, существует разработанный алгоритм действий. Сначала идут теоретические изыскания, потом подбор составов материалов и только после всего этого — отработка технологий для получения конкретных изделий.
Одна из последних таких разработок — создание противорежущего бруса для кормоуборочных комбайнов.
— Вопросом их создания занимался целый ряд ведущих мировых производителей, — рассказывает Александр Ильющенко. — У каждого был свой способ. Одни наносили специальные слои, а потом при помощи различных программ и оснастки обеспечивали равномерную термическую обработку по всей длине бруса. Другие пытались наплавлять слои на рабочую поверхность, а потом шлифовать их. Но когда речь идет о длинномерных изделиях, возникает очень много вопросов, связанных с остаточными напряжениями. Мы пошли иным путем, решив задачу так, как никто до нас этого не делал, использовали современные технологии порошковой металлургии. Понадобились теоретические исследования, подбор составов, их проверка, за которой последовала корректировка составов, доработка технологии, специального инструмента и оснастки. Задача решалась комплексно.
Еще одна разработка Института — технология изготовления импортозамещающих поршней компрессора холодильных установок, серийное производство которых ЗАО «Атлант» реализует на протяжении ряда лет из закупаемых комплектующих. Изделия прошли все испытания на заводе, и Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии готово приступить к серийному выпуску.
— Мы также постоянно совершенствуем составы для изготовления фрикционных дисков, наращиваем мощности по их производству, — отмечает собеседник. — В последние годы решаем очень серьезные задачи в этой отрасли и намерены повышать характеристики производимой продукции, расширять производство. В том числе — для спецтехники. Для этих целей привлекаем серьезные инвестиции, приобретаем высокоэффективное оборудование, включая прессовое.
Инновации и широкий круг заказчиков.
Институт активно использует самые передовые технологии. В том числе аддитивные.
— Когда на каком-то этапе необходимо изготовить сложные изделия в очень сжатые сроки из жаропрочных или титановых сплавов, используем 3D-металлургическую печать. В основном применяем ее на первом этапе до масштабного прототипирования, чтобы получить требуемые образцы, — поясняет Александр Ильющенко. — В дальнейшем, изучив возможности и характеристики изделий, переходим к более простым технологиям крупносерийного промышленного производства.
В Институте широко используют технологию сварки взрывом, чтобы получать биметаллы и различные композиции для электротехнической промышленности. Также с помощью взрыва компактируются труднопрессуемые металлокерамические порошки. Таким способом в Институте изготавливают мишени сложного состава, которые в дальнейшем используются в качестве источника для нанесения различных тонкопленочных покрытий. Готовые изделия поставляются предприятиям как в Беларуси, так и в России.
Среди самых крупных заказчиков Института порошковой металлургии — гиганты белорусской промышленности: ОАО «БелАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» и другие.
— Я не возьмусь перечислять всех производителей, с которыми мы сотрудничаем, — говорит Александр Ильющенко. — В течение года наш институт работает над семью сотнями хозяйственных договоров и разовых заказов для различных отраслей промышленности, органов госуправления, силовых структур. Их стоимость от 500 до нескольких миллионов рублей. Ежедневно берем и выполняем по 2−3 новых разноплановых заказа — исследуем, разрабатываем, изготавливаем.
Значительная часть научных разработок «Института порошковой металлургии имени академика О. В. Романа» вышла в прикладную отрасль и поставляется промышленным предприятиям.
Алексей ГОРБУНОВ, фото предоставлены Государственным научно-производственным объединением порошковой металлургии.
