В Красноярске установят более 800 новых контейнеров для сбора мусора

Более 800 новых контейнеров для сбора мусора установят в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Для оборудования площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) уже получены 485 контейнеров. В ближайшее время баки установят в районах города. До конца года в краевой центр поступят еще 350 контейнеров.
«Анализ ситуации в регионе показал, что одной из причин переполнения площадок накопления твердых коммунальных отходов является нехватка баков. Поставка крупной партии нового оборудования позволит сформировать необходимое количество контейнерных площадок как в Красноярске, так и в территориях края», — рассказал заместитель министра экологии края Артем Черных.
Всего в 2025 году заключены контракты на поставку 2083 контейнеров. В администрацию Емельяновского округа отправят 524 контейнера, остальные 724 контейнера распределят в муниципальные образования региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.