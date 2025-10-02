Ричмонд
Врач рассказал, когда прекратится активность клещей в средней полосе России

Иммунолог Болибок: в средней полосе клещи исчезают с наступлением заморозков.

Источник: Комсомольская правда

С приходом осени в средней полосе России активность иксодовых клещей постепенно снижается. Однако волны осеннего тепла могут дать второй толчок их активности, напомнил врач-иммунолог Владимир Болибок. Об этом пишет RT.

— Самыми опасными являются май — июнь и август — сентябрь. Так называемая вторая волна приходится обычно на август — сентябрь, особенно в теплую и влажную погоду. Окончание сезона: октябрь — ноябрь. Активность клещей прекращается с наступлением заморозков, — объяснил специалист.

Для безопасных прогулок по лесу и паркам Болибок посоветовал надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами и манжетами, заправлять брюки в носки и каждые 10−15 минут проверять одежду на наличие насекомых. После возвращения домой важно тщательно осмотреть все тело.

Врач подчеркнул, что против самого опасного заболевания — клещевого энцефалита — существует эффективная прививка. Она помогает защитить организм от возможных осложнений и снижает риск тяжелого течения болезни.