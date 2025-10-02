Врач рассказал, когда прекратится активность клещей в средней полосе России

Для безопасных прогулок по лесу и паркам Болибок посоветовал надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами и манжетами, заправлять брюки в носки и каждые 10−15 минут проверять одежду на наличие насекомых. После возвращения домой важно тщательно осмотреть все тело.