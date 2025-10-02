На трассе Пермь — Ильинский построили дополнительные полосы движения

Дополнительные полосы движения для автотранспорта построили на трассе Пермь — Ильинский в Пермском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Полосы появились на участке с 27-го по 29-й км — между кольцом у Заозерья и поворотом на село Хохловка. Отметим, дополнительные переходно-скоростные полосы обеспечат безопасное движение транспорта в гору, не создавая заторы на основной проезжей части. Так, грузовой транспорт сможет перестроиться в крайний правый ряд, а по основному ходу легковые автомобили получат возможность обогнать транзитный транспорт. Ширина дополнительной полосы на подъеме составляет 3,5 м.
В ходе реконструкции рабочие очистили территорию от лесонасаждений, сняли растительный слой с земли, устроили земляное полотно и дорожную одежду, произвели планировку откосов. Также было выполнено удлинение водопропускной трубы, служащей для отвода воды с трассы, и переустроен кабель связи. На завершающем этапе строительства специалисты установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.
Напомним, всего в Пермском крае в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние планируют привести 54 дорожных протяженностью более 100 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.