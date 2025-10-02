На трассе Пермь — Ильинский построили дополнительные полосы движения

Полосы появились на участке с 27-го по 29-й км — между кольцом у Заозерья и поворотом на село Хохловка. Отметим, дополнительные переходно-скоростные полосы обеспечат безопасное движение транспорта в гору, не создавая заторы на основной проезжей части. Так, грузовой транспорт сможет перестроиться в крайний правый ряд, а по основному ходу легковые автомобили получат возможность обогнать транзитный транспорт. Ширина дополнительной полосы на подъеме составляет 3,5 м.