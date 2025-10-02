Путин: Россия готова поддержать план Трампа по урегулированию в Газе

Сектор Газа стал эпицентром нового витка палестино-израильского конфликта после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. В ответ Тель-Авив начал масштабную военную операцию. По данным ООН, жертвами стали десятки тысяч человек, разрушены жилые районы и инфраструктура. Дональд Трамп ещё во время своего первого президентства предлагал так называемую «сделку века» — план ближневосточного урегулирования, основанный на признании Иерусалима столицей Израиля и создании палестинского государства при ряде условий. Тогда этот план вызвал резкую критику в арабском мире и так и не был реализован. Не так давно Трамп озвучил обновлённые идеи, которые предполагают прекращение боевых действий и движение к формуле «два государства». Именно этот подход Москва традиционно поддерживает.