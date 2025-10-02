Стали известны дата и место прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым

Прощание с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым состоится в Москве в ближайшее воскресенье, 5 октября. Об этом сообщается на официальном сайте газеты vm.ru.
Прощание с Александром Куприяновым начнется в 11:00 по московскому времени в большом зале похоронного дома «Троекурово» на улице Рябиновая, дом 24, строение 1.
Как писал KP.RU, Александр Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал обширный инфаркт.
Отметим, что Куприянов много лет проработал в «Комсомольской правде». Он трудился на благо газеты с 1981 года, пройдя путь от корреспондента до ответственного секретаря, а также был нашим собкором в Великобритании. В 2010 году он занял пост главного редактора Радио «Комсомольская правда», а в 2011 году он стал главным редактором «Вечерней Москвы».
Редакция KP.RU выражает глубочайшие соболезнования родным и близким журналиста Александра Куприянова.