Стали известны дата и место прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым

Отметим, что Куприянов много лет проработал в «Комсомольской правде». Он трудился на благо газеты с 1981 года, пройдя путь от корреспондента до ответственного секретаря, а также был нашим собкором в Великобритании. В 2010 году он занял пост главного редактора Радио «Комсомольская правда», а в 2011 году он стал главным редактором «Вечерней Москвы».