На Кубани прошло тактико-специальное учение по тушению лесных пожаров

«Эффективность тушения лесных пожаров напрямую зависит от уровня подготовки личного состава и слаженности действий всех задействованных структур. Такие учения — это не просто формальность, а важнейший элемент в системе нашей работы по защите лесов Краснодарского края. За этот год в регионе прошло уже 7 аналогичных мероприятий», — подчеркнули организаторы.