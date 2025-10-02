На Кубани прошло тактико-специальное учение по тушению лесных пожаров

Тактико-специальное учение прошло в Туапсинском муниципальном образовании на Кубани. Работа по охране окружающей среды, сохранению лесов и водоемов, развитию экологического туризма и воспитания населения ведется в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
В обучении участвовали подведомственные министерству природных ресурсов Краснодарского края Туапсинский и Джубгский филиалы лесопожарного центра и комитета по лесу. Сотрудники повысили готовность к оперативному реагированию на возгорания.
В теоретической части учения специалисты обсудили особенности тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, современные способы и тактику борьбы с огнем, а также отработали потенциальные сценарии развития событий при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесных массивах. Затем они перешли к презентации пожарной техники и оборудования.
«Эффективность тушения лесных пожаров напрямую зависит от уровня подготовки личного состава и слаженности действий всех задействованных структур. Такие учения — это не просто формальность, а важнейший элемент в системе нашей работы по защите лесов Краснодарского края. За этот год в регионе прошло уже 7 аналогичных мероприятий», — подчеркнули организаторы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.