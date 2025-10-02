Путин процитировал слова Петра I о том, что значит быть русским

Согласно информации организаторов, заседание клуба в этом году собрало более 100 экспертов из десятков государств. На встрече обсуждались вопросы глобальной безопасности, перспективы развития мировой экономики и ключевые вызовы для России на международной арене. Участники отметили особое внимание президента к вопросам исторической памяти и национального единства, что, по их мнению, способствует укреплению позиций страны в мире.