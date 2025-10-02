Ричмонд
Путин процитировал слова Петра I о том, что значит быть русским

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшемся 2 октября, процитировал слова Петра I о русском солдате. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий.

Путин процитировал Петра I.

«Я помню, Петр I сказал, русский — это тот, кто любит Россию и служит ей», — заявил президент. По его словам, этот исторический принцип определяет не только национальную принадлежность, но и отношение к государству, подчеркивая роль личной ответственности каждого россиянина.

Путин назвал главное условие успеха России.

Согласно информации организаторов, заседание клуба в этом году собрало более 100 экспертов из десятков государств. На встрече обсуждались вопросы глобальной безопасности, перспективы развития мировой экономики и ключевые вызовы для России на международной арене. Участники отметили особое внимание президента к вопросам исторической памяти и национального единства, что, по их мнению, способствует укреплению позиций страны в мире.