В Татарстане обновили участок дороги Русский Акташ — Кузайкино

Специалисты улучшили отрезок протяженностью болee 3 км.

Участок автомобильной дороги Русский Акташ — Кузайкино отремонтировали в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По дороге можно выехать на федеральную трассу Р-239. Специалисты улучшили отрезок протяженностью 3,2 км. Они убрали старый слой асфальтобетонного покрытия, уложили нижний и верхний слои из щебеночно-асфальтобетонной смеси. На всем протяжении участка нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Напомним, что в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Альметьевском районе выполнят строительно-монтажные работы на 5 объектах. Их общая протяженность составляет более 18 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.