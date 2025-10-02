Врач Агапкин рассказал, какие болезни может предотвратить молоко

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин призвал россиян не бояться молока. Он обсудил полезные свойства этого напитка в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доступной на платформе «Смотрим».
Агапкин развенчал миф о том, что люди, регулярно употребляющие жирное молоко, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто его избегает. По его словам, молоко, напротив, снижает риск проблем с сердцем и сосудами.
Специалист также отметил, что молоко способствует улучшению памяти и помогает справляться со стрессом. Кроме того, он добавил, что регулярное потребление этого напитка может защищать от рака кишечника.
Непереносимость лактозы — это синдром, при котором организм не способен переварить и усвоить молочный сахар (лактозу). Почему он возникает, «Вечерняя Москва» спросила у гастроэнтеролога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Софии Кардашовой.
В свою очередь, врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, может ли замена обычного молока на кокосовое принести пользу.
В то же время в Сети все чаще обсуждают недостатки коровьего молока и его более полезные альтернативы. Чем советуют заменить популярный продукт, выясняла «Вечерняя Москва».