В поселке Курорт-Самоцвет Свердловской области открыли «Тропу здоровья»

Она станет не только местом для прогулок, но и культурно-образовательной площадкой.

«Тропу здоровья» открыли в поселке Курорт-Самоцвет Алапаевского района Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В лесу обустроили маршрут, на котором установили скамейки, арт-объекты, информационные стенды и сделали освещение. Ожидается, что ежегодно тропа будет радовать более 6 тыс. жителей региона и способствовать привлечению туристов. Также там планируют проводить экологические и просветительские акции.

«“Тропа здоровья” станет не только удобным местом для прогулок, но и культурно-образовательной площадкой, объединяющей природу, историю и здоровье. Основная цель проекта — экологическое просвещение. Информационные щиты рассказывают о животных и растениях местной флоры и фауны, а сама тропа позволит воспитывать у детей и взрослых ответственное отношение к сохранению лесных экосистем», — отметила представитель инициативной группы проекта Светлана Новикова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.