В поселке Курорт-Самоцвет Свердловской области открыли «Тропу здоровья»

«“Тропа здоровья” станет не только удобным местом для прогулок, но и культурно-образовательной площадкой, объединяющей природу, историю и здоровье. Основная цель проекта — экологическое просвещение. Информационные щиты рассказывают о животных и растениях местной флоры и фауны, а сама тропа позволит воспитывать у детей и взрослых ответственное отношение к сохранению лесных экосистем», — отметила представитель инициативной группы проекта Светлана Новикова.