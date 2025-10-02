В Иркутской области открыли еще две модельные библиотеки

Модельные библиотеки открыли 30 сентября в Иркутске и поселке Тыреть, сообщили в Министерстве культуры и архивов Иркутской области. Учреждения модернизировали по национальному проекту «Семья».
«Модельные библиотеки привлекают новых читателей. Их смысл в том, чтобы предлагать новые формы работы. Здесь не только выдают книги, но и организуют клубы по интересам, интеллектуальные игры, обучение, творчество, просветительские мероприятия. И главное, что все это привлекает не только взрослых читателей, которые уже привыкли ходить в библиотеку, но и детей и молодежь. Модельные библиотеки становятся центрами общения», — рассказала министр культуры региона Олеся Полунина.
В Иркутске обновили библиотеку № 2 — информационно-культурный центр «Предместье». В ней создали разные функциональные зоны — «Мир детства» для чтения и для творчества, «Свирелька» с мультстудией для кукольной анимации, «Читай и играй» с настольными играми и интерактивной стеной, которая способствует развитию координации и памяти у детей. Зона «Сектор электронной информации» оснащена видеооборудованием, компьютерной техникой и проектором, в ней пожилые люди смогут осваивать новые технологии. В зоне «Виртуальные миры» и VR-Zone размещены интерактивная панель с сенсорным экраном и компьютерными героями. Кроме того, в библиотеке организованы комфортные читальный и конференц-залы, открытое пространство для взрослых читателей, справочно-журнальный зал «Дума». Для людей с нарушениями зрения приобретены специальные книги.
В поселке Тыреть Заларинского района открыли модельную «Библиотеку здоровья и развития» с соляной комнатой. В учреждении создали несколько многофункциональных зон, в их числе «Чтение» с креслами, диванами и мягкими пуфами, «Общение» для молодежи и людей среднего и старшего возраста, «Уединение» с уголками тихого чтения. Также обустроили библиотечный дворик с цветами и кустарниками «Созерцание и наблюдение». Летом там появятся удобные гамаки и плетеные кресла, а зимой — украшенная елка и снежные скамейки. Особенностью библиотеки является зона «Исцеление», где находится соляная комната и немедикаментозные аппараты для улучшения здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.