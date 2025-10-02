В Иркутской области открыли еще две модельные библиотеки

В Иркутске обновили библиотеку № 2 — информационно-культурный центр «Предместье». В ней создали разные функциональные зоны — «Мир детства» для чтения и для творчества, «Свирелька» с мультстудией для кукольной анимации, «Читай и играй» с настольными играми и интерактивной стеной, которая способствует развитию координации и памяти у детей. Зона «Сектор электронной информации» оснащена видеооборудованием, компьютерной техникой и проектором, в ней пожилые люди смогут осваивать новые технологии. В зоне «Виртуальные миры» и VR-Zone размещены интерактивная панель с сенсорным экраном и компьютерными героями. Кроме того, в библиотеке организованы комфортные читальный и конференц-залы, открытое пространство для взрослых читателей, справочно-журнальный зал «Дума». Для людей с нарушениями зрения приобретены специальные книги.