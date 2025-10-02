В Подмосковье стартовал ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа»

Здание учебного корпуса колледжа в Красногорске начали капитально ремонтировать. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас специалисты занимаются демонтажом внутренних конструкций и кровли. На объекте работают 32 человека, задействовано 2 единицы техники. В дальнейшем строители заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции. Они покрасят стены, зальют и уложат пол, установят новые двери и осветительные приборы. Также проложат инженерные коммуникации — водоснабжения, канализации, отопления.
Для колледжа закупят новую мебель и оборудование. Открыть обновленное учреждение образования планируется 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.