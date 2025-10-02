Собрал легенд: Глушаков объявил составы на свой прощальный матч

Глушакову 38 лет. Последним его клубом были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале 2025 года. За свою карьеру футболист становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака», а также выступал за «Локомотив», «Ахмат», «Нижний Новгород» и сборную России.