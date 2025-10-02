Собрал легенд: Глушаков объявил составы на свой прощальный матч

Прощальный матч Дениса Глушакова пройдет 11 октября.
Российский полузащитник Денис Глушаков объявил составы московских «Спартака» и «Локомотива», которые сыграют в его прощальном матче. Информация об этом появилась в telegram-канале футболиста. Матч состоится 11 октября на стадионе в Химках и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Это будет не просто матч, а настоящий праздник футбола, который объединит поколения. На поле со мной выйдут звезды футбола двух великих команд», — заявил спортсмен в telegram-канале.
За «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Александр Ширко, Роман Павлюченко, Андрей Ещенко, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Виктор Онопко, Никита Баженов, Константин Головской и Евгений Макеев. В составе «Локомотива» на поле выйдут Сергей Овчинников, Маринато Гилерме, Дмитрий Сенников, Владислав Игнатьев, Ренат Янбаев, Дмитрий Тарасов, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Заза Джанашия, Тарас Бурлак, Саркис Оганесян и Олег Пашинин.
Глушакову 38 лет. Последним его клубом были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале 2025 года. За свою карьеру футболист становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака», а также выступал за «Локомотив», «Ахмат», «Нижний Новгород» и сборную России.