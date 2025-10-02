В селе Станичном в Тюменской области высадили почти 4 тысячи сеянцев сосны

Участники акции «Сохраним лес» высадили 3999 саженцев сосны в южном лесничестве села Станичного Исетского района Тюменской области. Мероприятие провели по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.
В акции приняли участие активисты из Движения первых, члены партии «Единая Россия» и жители села Рафайлово. Традиционно в посадке леса помимо работников лесного хозяйства участвовали сотрудники сельских и районных администраций, предприятий и организаций района, школьники, волонтерские и общественные движения. Перед началом высадки участники выслушали краткий инструктаж от руководителя Исетского филиала «Тюменской авиабазы» Юрия Мякишева, который рассказал о важности бережного отношения к природе и правильной технике посадки. Затем участники высадили растения с закрытой корневой системой на площади 1,29 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.