Как изменится скорость мобильного интернета к 2030 году, рассказали в Минсвязи

В развитие этого указа правительством установлены требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству. Речь идет о постановлении Совета Министров № 1073 от 31 декабря 2024 года. Этот документ оцифровал ежегодные требования ко всем операторам по различным направлениям и категориям объектов вплоть до 2030 года. В частности, установлены конкретные требования к скорости мобильного интернета в областных центрах, районных центрах, сельской местности, на автомобильных дорогах разных категорий и железнодорожных магистралях.