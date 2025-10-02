Как изменится скорость мобильного интернета к 2030 году, рассказали в Минсвязи

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как изменится скорость мобильного интернета к 2030 году, рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский на семинаре-совещании Палаты представителей «Актуальные вопросы повышения качества услуг связи и эффективности их оказания», передает корреспондент БЕЛТА.
Кирилл Залесский отметил, что министерством ранее был инициирован ряд нормативных правовых актов, которые направлены на развитие инфраструктуры мобильной связи. В частности, 26 августа 2024 года принят указ № 335 об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи, который установил обязательства операторов реинвестировать не менее 20% чистой прибыли. Также этим указом установлена обязанность для операторов по выполнению требований к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и качеству, определена организация, осуществляющая контроль и надзор, — это ГП «БелГИЭ».
В развитие этого указа правительством установлены требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству. Речь идет о постановлении Совета Министров № 1073 от 31 декабря 2024 года. Этот документ оцифровал ежегодные требования ко всем операторам по различным направлениям и категориям объектов вплоть до 2030 года. В частности, установлены конкретные требования к скорости мобильного интернета в областных центрах, районных центрах, сельской местности, на автомобильных дорогах разных категорий и железнодорожных магистралях.
Более того, с учетом принятия указа № 139 от 1 апреля 2025 года в ближайшее время будет принято постановление правительства, которое ужесточает требования к 2030 году практически в два раза. Постановление уже внесено в Совет Министров. Проводится окончательное согласование, в скором времени оно будет подписано.
«Таким образом, если по итогам 2025 года средняя скорость передачи данных от базовой станции к абоненту должна составить в областных центрах и Минске 35 Мбит/с, других городах и поселках городского типа — 15 Мбит/с, на остальной территории — 7 Мбит/с, то через пять лет эти показатели, соответственно, должны составить 135 Мбит/с, 110 Мбит/с и 30 Мбит/с», — сказал Кирилл Залесский.
Помимо этого, в соответствии с предложениями Комитета государственного контроля Минсвязи подготовило изменения в ст.23−1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие усиление ответственности операторов сотовой связи за невыполнение требований к охвату территории услугами сотовой связи и качеству. «Фактически эти поправки должны замкнуть эту юридическую цепочку, которую мы сегодня выстраиваем», — отметил министр.
Говоря о предлагаемых поправках в КоАП, Кирилл Залесский пояснил, что тем самым появится юридическая возможность выписывать штрафы операторам за несоблюдение требований. «Насколько мне известно, в настоящее время проект нормативного правового акта с изменениями в КоАП находится на рассмотрении в Палате представителей», — добавил министр.
Проектом государственной программы по цифровому развитию Беларуси на 2026−2030 годы, который сейчас проходит согласование, предусмотрен рост пропускной способности сетей сотовой связи к 2030 году более чем в два раза. -0-