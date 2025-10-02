Ричмонд
Холодрыга потихоньку уходит, возвращается тепло: Жителей Молдовы ждут +15 градусов, а на выходных и все 20!

Прогноз погоды от синоптиков на пятницу, 3 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 3 октября. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют всего до семи градусов тепла, утром столбик термометра поднимется на градус.

Холодрыга постепенно уходит, начинает теплеть. Днем ожидается +15 градусов, нас ждет пременная облачность и без осадков.

Вечером будет 13 градусов тепла. Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

Зато на выходные нас ждут почти +20 градусов! Лепота!

