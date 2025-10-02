В школах двух поселков Ярославской области открыли агроклассы

Агроклассы открыли в школе рабочего поселка Ишня Ростовского округа и школе поселка Октябрьского Рыбинского округа Ярославской области. Детей готовят к будущей работе в агропромышленном комплексе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Для ребят это не только углубленное изучение биологии и химии, но и практика на предприятиях, участие в конференциях, мастер-классах и экскурсиях. Такой подход поможет школьникам понять, что сельское хозяйство сегодня — это современное производство с новейшими технологиями и большими перспективами для карьеры», — отметил губернатор.
В Ишненской школе программа ориентирована на биотехнологии в пищевом производстве, в Октябрьской — на птицеводство. Агроклассы оборудованы новой мебелью, цифровыми микроскопами, современным лабораторным оборудованием, измерительными приборами и необходимыми демонстрационными материалами для проведения научных и проектных работ.
«Мы провели очень серьезную работу по подготовке программ, которые будут осваивать ребята. Прежде всего это углубленное изучение биологии и химии. Обучение максимально ориентировано на потребности предприятий агрокомплекса. Это поможет подготовить кадры, которые будут востребованы нашими работодателями. Наша задача — показать и рассказать ребятам, что сельское хозяйство — это производство, в котором применяются современнейшие технологии и оборудование, помочь почувствовать, что их умения, знания и навыки точно пригодятся на малой родине», — пояснила министр образования региона Ирина Лобода.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.