РАН: изотопы лютеция, актиния и рения хорошо показали себя в онкологии

Он отметил эффективность препарата на основе рения-188 при лечении костных сарком, а также предположил, что лютеций-177 может быть полезен при лечении нейроэндокринных опухолей. «За последние пять лет каждый год наш центр выводит на уровень клинического использования один препарат в год, а на следующий год мы уже имеем планы по введению в клиники двух новых радиофармацевтических препаратов», — рассказал Иванов.