Тверской суд Москвы вернул иск ветерана Афганистана к Алле Пугачевой

В карточке дела указано, что заявление возвращено 1 октября, так как оно неподсудно данному суду.

Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к народной артистке СССР Алле Пугачевой, зарегистрированный 29 сентября. В карточке дела указано, что заявление возвращено 1 октября, так как оно неподсудно данному суду.

Основанием для обращения в суд стало интервью певицы журналистке Екатерине Гордеевой*. По словам истца, в беседе прозвучали высказывания, которые он счел оскорбительными для президента, армии и правоохранительных органов.

Трещев также заявил, что воспринял эти слова лично. Кроме того, он усмотрел в интервью положительные упоминания о Джохаре Дудаеве, что, по его мнению, оскорбляет российский народ.

Ранее юрист направил исковые заявления сразу в два суда Москвы. Савеловский суд оставил обращение без движения, а в Тверском заявителю отказали. В иске содержалось требование обязать Пугачеву опровергнуть свои слова и выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млрд рублей.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.