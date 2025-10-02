Тверской суд Москвы вернул иск ветерана Афганистана к Алле Пугачевой

Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к народной артистке СССР Алле Пугачевой, зарегистрированный 29 сентября. В карточке дела указано, что заявление возвращено 1 октября, так как оно неподсудно данному суду.
Основанием для обращения в суд стало интервью певицы журналистке Екатерине Гордеевой*. По словам истца, в беседе прозвучали высказывания, которые он счел оскорбительными для президента, армии и правоохранительных органов.
Трещев также заявил, что воспринял эти слова лично. Кроме того, он усмотрел в интервью положительные упоминания о Джохаре Дудаеве, что, по его мнению, оскорбляет российский народ.
Ранее юрист направил исковые заявления сразу в два суда Москвы. Савеловский суд оставил обращение без движения, а в Тверском заявителю отказали. В иске содержалось требование обязать Пугачеву опровергнуть свои слова и выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млрд рублей.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом.