В селе Николо-Павловском Свердловской области открыли обновленный сквер

Благоустроенный сквер во дворе дома № 11 на улице Новой открыли 26 сентября в селе Николо-Павловском Свердловской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Горноуральского городского округа.
На территории установили игровые площадки, скамейки, малые архитектурные формы, уложили мягкое покрытие, высадили растения, а также сделали дополнительные парковочные места.
После церемонии открытия представители администрации муниципального округа, а также Николо-Павловской территориальной администрации вместе с юными жителями села высадили саженцы Уральской ели.
«Уверен, новое общественное пространство станет точкой притяжения, где жители смогут гулять и отдыхать вместе с семьей», — отметил глава округа Александр Гудач.
Напомним, за обновление общественной территории в 2024 году проголосовал 5371 местный житель.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.