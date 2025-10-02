Путин заявил, что любит Москву

13 сентября глава государства поздравил москвичей и всех, кто любит столицу, с Днем города. В своем поздравлении Путин охарактеризовал Москву как один из лучших городов планеты, который олицетворяет судьбу и историческую миссию России. Он подчеркнул, что столица является флагманом поступательного движения всей страны и занимает второе место среди крупнейших мировых экономик. По словам Путина, за последние шесть лет столичный IT-сектор возрос более чем в четыре раза.