Путин заявил, что любит Москву

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, заявил, что он любит Москву. Так он отреагировал на слова обозревателя RT Тары Рид о том, что западная пропаганда ошибалась, говоря о России, и что она любит столицу.
— «Я люблю Москву» — вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву, — высказался глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Модератор сессии отметил, что подобные слова от уроженца Ленинграда «многого стоят». В ответ на это Путин назвал свое высказывание «революционным событием», передает сайт Кремля.
13 сентября глава государства поздравил москвичей и всех, кто любит столицу, с Днем города. В своем поздравлении Путин охарактеризовал Москву как один из лучших городов планеты, который олицетворяет судьбу и историческую миссию России. Он подчеркнул, что столица является флагманом поступательного движения всей страны и занимает второе место среди крупнейших мировых экономик. По словам Путина, за последние шесть лет столичный IT-сектор возрос более чем в четыре раза.