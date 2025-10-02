В Ростове ветврачи бесплатно вакцинируют животных от бешенства

С 4 октября по 3 ноября донские ветврачи проведут бесплатную выездную вакцинацию животных от бешенства. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
В Ростове будут работать мобильные прививочные пункты — спецавтомобили с логотипом государственной ветеринарной службы.
Бешенство — это особо опасное вирусное заболевание, которое может передаваться от зараженного животного к человеку через укус или слюну. На сегодняшний день бешенство неизлечимо, и после появления симптомов помочь заболевшему уже невозможно. Но вакцинация помогает предотвратить недуг. Именно поэтому владельцы кошек и собак обязаны прививать своих любимцев.
Воспользоваться бесплатной вакцинацией и узнать, где будут дежурить ветеринары можно по телефону: 8−863−264−19−50.
