В Ростове ветврачи бесплатно вакцинируют животных от бешенства

Бешенство — это особо опасное вирусное заболевание, которое может передаваться от зараженного животного к человеку через укус или слюну. На сегодняшний день бешенство неизлечимо, и после появления симптомов помочь заболевшему уже невозможно. Но вакцинация помогает предотвратить недуг. Именно поэтому владельцы кошек и собак обязаны прививать своих любимцев.