Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ветврачи бесплатно вакцинируют животных от бешенства

В донской столице все желающие смогут вакцинировать питомцев от смертельно опасного заболевания.

Источник: Комсомольская правда

С 4 октября по 3 ноября донские ветврачи проведут бесплатную выездную вакцинацию животных от бешенства. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В Ростове будут работать мобильные прививочные пункты — спецавтомобили с логотипом государственной ветеринарной службы.

Бешенство — это особо опасное вирусное заболевание, которое может передаваться от зараженного животного к человеку через укус или слюну. На сегодняшний день бешенство неизлечимо, и после появления симптомов помочь заболевшему уже невозможно. Но вакцинация помогает предотвратить недуг. Именно поэтому владельцы кошек и собак обязаны прививать своих любимцев.

Воспользоваться бесплатной вакцинацией и узнать, где будут дежурить ветеринары можно по телефону: 8−863−264−19−50.

Подпишись на нас в Telegram.