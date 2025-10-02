Новую зону отдыха «Сад вершаў» в Минске дополнительно благоустроят в 2026 году

«Минская смена» стала для меня хорошим стартом как для молодого специалиста, — рассказал он корреспонденту БЕЛТА. — Еще во время учебы в колледже горел тем, чтобы применить полученные знания на реальном примере. Когда предложили участие в конкурсе, с ребятами рискнули попробовать. Сначала боялись, что мы еще не профессионалы. Но учились, доработали идеи. Когда узнали о решении их реализовать, были в счастливом шоке. Не ожидали, что проект настолько понравится, будет интересен. Обрадовались.".