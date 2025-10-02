Новую зону отдыха «Сад вершаў» в Минске дополнительно благоустроят в 2026 году

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируют дополнительно обустроить новую зону отдыха «Сад вершаў». Об этом сообщил журналистам глава администрации Московского района города Сергей Рубанов во время подведения итогов проекта «Минская смена — 2025», передает корреспондент БЕЛТА.
Продуманные, глубокие, креативные. Кухарев об идеях проекта «Минская смена — 2025».
«Птичья столовая» и зоотерапия на ферме. Какие проекты представили участники «Минской смены — 2025».
Инициатива молодежи в прошлом году получила Гран-при проекта и была реализована. «С руководством города наметили дальнейшие планы. В следующем году выполним вторую очередь. Будем расширять зону отдыха с акцентом на наших творческих людей. Уверен, удивим. Территория большая — примерно 43 га, благоустроили около 20 га из них», — отметил Сергей Рубанов.
Он добавил, что минчане по достоинству оценили креативное пространство, оставляют положительные отзывы, благодарят. Каждый здесь может найти себе занятие: появились пешеходные дорожки, детские игровые зоны, установлено спортивное оборудование, фонари, работающие на солнечных батареях. Главная фишка — стенды с информацией о поэтах и писателях, которые прославили белорусскую литературу.
«Минская смена» — площадка, где молодежь показывает проекты, которые мы должны рассматривать и воплощать в жизнь, — считает глава районной администрации. — Наши архитекторы встретятся с авторами идей, возьмут на заметку их предложения по благоустройству парков, скверов".
Зона отдыха «Сад вершаў» расположена в границах улиц Алибегова, Л. Сапеги, Я. Брыля и проспекта Дзержинского. С инициативой ее обустройства выступил молодой архитектор Владислав Кашковский.
«Минская смена» стала для меня хорошим стартом как для молодого специалиста, — рассказал он корреспонденту БЕЛТА. — Еще во время учебы в колледже горел тем, чтобы применить полученные знания на реальном примере. Когда предложили участие в конкурсе, с ребятами рискнули попробовать. Сначала боялись, что мы еще не профессионалы. Но учились, доработали идеи. Когда узнали о решении их реализовать, были в счастливом шоке. Не ожидали, что проект настолько понравится, будет интересен. Обрадовались.".
Оценивая результат, молодой человек остался доволен, какой получилась новая зона отдыха. «Такой ли ее себе представлял? Реальность, конечно, несколько отличается от задумки, — заметил он. — Множество моментов не могли учесть — сказалось отсутствие опыта. Были логические изменения в плане эксплуатации, реализации, доступных материалов, обоснованности затрат. Но наша концепция легла в основу. Самый яркий и выдающийся элемент — аллея “вершаў”, которая отражает идею пространства, где стихотворные строки гармонично вписываются в природный ландшафт».
На «Минскую смену — 2025» команда Владислава Кашковского заявила еще один проект — обустройство парка Писателей. Инициатива признана лучшей в своей номинации и предполагает установку тематических скульптур, оформление входной группы, пешеходных связей, набережной, различных по функционалу зон, ландшафтного театра — зрительных рядов под открытым небом.
«Учитывали расположение, ориентированы на Национальную библиотеку. На этой площадке можно проводить творческие вечера, массовые мероприятия. Локация обоснована. В ранних концепциях парка она уже закладывалась, просто вспомнили эту задумку и попробовали вписать в существующие условия, чтобы она стала знаковой достопримечательностью этой территории», — отметил Владислав Кашковский. -0-
Фото Рамиля Насибулина.