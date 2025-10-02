Ричмонд
В перинатальный центр Орска поступило новое оборудование

Современные системы повысят качество оказания медпомощи новорожденным детям, находящимся в тяжелом состоянии.

Орский перинатальный центр получил новое оборудование в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Оренбургской области.

В учреждение поступили шесть новых реанимационных систем для новорожденных. Аппараты оснащены передовыми технологиями мониторинга жизненно важных функций организма младенца, что обеспечит возможность своевременно реагировать на любые изменения состояния пациента и принимать необходимые меры по стабилизации его здоровья.

Современное оборудование позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи детям, находящимся в тяжелом состоянии после рождения.

Напомним, ранее в Орске после капитального ремонта открыли филиал поликлиники городской больницы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.