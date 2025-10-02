Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Истекая кровью, помогал русскому»: Путин — о погибшем на СВО сыне замглавы ЦРУ

Президент России Владимир Путин рассказал историю Майкла Глосса, сына заместителя главы Центрального разведывательного управления США и ветерана военно-морских сил, который погиб в зоне специальной военной операции, сражаясь на стороне России. Глава государства поднял эту тему в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России Владимир Путин рассказал историю Майкла Глосса, сына заместителя главы Центрального разведывательного управления США и ветерана военно-морских сил, который погиб в зоне специальной военной операции, сражаясь на стороне России. Глава государства поднял эту тему в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, он узнал о Глоссе только когда на его стол попал проект указа о его награждении орденом Мужества.

— Не скрою, меня самого это немало удивило Я об этом ничего не знал, — признался президент.

Глосс не говорил своим родителям о том, куда он направляется, сказав, что просто уехал путешествовать. Затем он приехал в Турцию и оттуда перебрался в Россию и сам пришел в московский военкомат. По словам Путина, американец признался, что поддерживает ценности, которые защищает Россия, в том числе — права человека.

— Россия за это борется, и он готов и хочет бороться за эти ценности с оружием в руках, — сказал Путин.

Затем российский лидер рассказал, что Глосс прошел спецподготовку, после чего его зачислили в элитное подразделение воздушно-десантных войск.

— Воевал на переднем крае. Воевал достойно Влетел снаряд, он получил тяжелое ранение, — рассказал президент.

Глоссу и российским солдатам пришлось выбираться из горящего бронетранспортера и добираться до лесополосы, несмотря на многочисленные ранения и ожоги до 25 процентов тела.

— Молодой парень, 22 года, по-моему, ему было, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил украинский дрон, сбросил на них мину [калибром] 82 сантиметра, и оба погибли. Как там в гимне поется? «США — страна храбрых», да? Вот он — храбрый человек. Реально доказал это своим поведением, своей жизнью, — рассказал Путин.

Глава государства заявил, что считает таких людей «ядром» организации MAGA (Make America great again), которая поддерживает президента США Дональда Трампа. По словам Путина, в MAGA много людей, которые защищают эти ценности. И, как отметил российский лидер, Трамп тоже «оказался» таким.

— В принципе, значительная часть, во всяком случае, граждан Соединенных Штатов может гордиться таким, — резюмировал Путин во время выступления, которое транслирует официальный сайт Кремля.

Глава ДНР Денис Пушилин в начале сентября сообщил, что школа № 115 в Донецке получила имена ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса, которые погибли на СВО.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше