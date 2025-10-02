«Истекая кровью, помогал русскому»: Путин — о погибшем на СВО сыне замглавы ЦРУ

Президент России Владимир Путин рассказал историю Майкла Глосса, сына заместителя главы Центрального разведывательного управления США и ветерана военно-морских сил, который погиб в зоне специальной военной операции, сражаясь на стороне России. Глава государства поднял эту тему в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, он узнал о Глоссе только когда на его стол попал проект указа о его награждении орденом Мужества.
— Не скрою, меня самого это немало удивило Я об этом ничего не знал, — признался президент.
Глосс не говорил своим родителям о том, куда он направляется, сказав, что просто уехал путешествовать. Затем он приехал в Турцию и оттуда перебрался в Россию и сам пришел в московский военкомат. По словам Путина, американец признался, что поддерживает ценности, которые защищает Россия, в том числе — права человека.
— Россия за это борется, и он готов и хочет бороться за эти ценности с оружием в руках, — сказал Путин.
Затем российский лидер рассказал, что Глосс прошел спецподготовку, после чего его зачислили в элитное подразделение воздушно-десантных войск.
— Воевал на переднем крае. Воевал достойно Влетел снаряд, он получил тяжелое ранение, — рассказал президент.
Глоссу и российским солдатам пришлось выбираться из горящего бронетранспортера и добираться до лесополосы, несмотря на многочисленные ранения и ожоги до 25 процентов тела.
— Молодой парень, 22 года, по-моему, ему было, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил украинский дрон, сбросил на них мину [калибром] 82 сантиметра, и оба погибли. Как там в гимне поется? «США — страна храбрых», да? Вот он — храбрый человек. Реально доказал это своим поведением, своей жизнью, — рассказал Путин.
Глава государства заявил, что считает таких людей «ядром» организации MAGA (Make America great again), которая поддерживает президента США Дональда Трампа. По словам Путина, в MAGA много людей, которые защищают эти ценности. И, как отметил российский лидер, Трамп тоже «оказался» таким.
— В принципе, значительная часть, во всяком случае, граждан Соединенных Штатов может гордиться таким, — резюмировал Путин во время выступления, которое транслирует официальный сайт Кремля.
Глава ДНР Денис Пушилин в начале сентября сообщил, что школа № 115 в Донецке получила имена ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса, которые погибли на СВО.