Для родителей из Красноярского края проведут профориентационную акцию

Региональная служба занятости Красноярского края проведет родительское собрание «Выбор профессии — выбор будущего» в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Акция пройдет с октября по ноябрь в более чем 700 учебных заведениях, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Собрание организовано для родителей учащихся выпускных классов, которые узнают, как помочь своему ребенку выбрать профессию. Планируется, что в акции примут участие более 22 тыс. жителей края.
«Роль родителей в выборе их детьми профессии существенна. Мы проводили среди школьников исследование профессиональных планов и намерений, которое показало, что четверть ребят руководствуется именно советом семьи. Поэтому так важно, чтобы взрослые обладали необходимыми знаниями о рынке труда и профориентации», — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.
Участники узнают о мерах поддержки службы занятости, прогнозируемой кадровой потребности в крае, профессиональных образовательных организациях и целевом обучении. Работодатели расскажут о развитии своих предприятий, системе управления персоналом, возможностях для молодежи. Помощь в организации встреч окажут волонтеры краевого добровольческого профориентационного движения «Твои горизонты».
Подробнее узнать о том, где состоится краевое родительское собрание «Выбор профессии — выбор будущего», можно в ближайшем центре занятости.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.