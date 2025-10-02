Ричмонд
Путин не стал раскрывать авторство идеи провести саммит с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин рассказал о саммите на Аляске, отметив, что не столь важно, чьей инициативой была встреча.

Источник: Life.ru

«Какая разница? Главное, что мы встретились. На Аляске нам было комфортно», — сказал он.

Путин добавил, что в этом американском регионе сохраняются православные традиции: «Там православие существует, там храмы православные, службы идут на английском языке, а когда служба заканчивается в какой-то праздник, батюшка обращается к пастве по-русски: “С праздником!” — и все отвечают: “С праздником!”».

Саммит России и США прошёл 15 августа 2025 года в Анкоридже, на Аляске. Это была первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после начала конфликта на Украине. Главной темой стало возможное урегулирование, однако переговоры завершились без подписания соглашений. Выбор Аляски имел символическое значение: регион до 1867 года входил в состав Российской империи.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

