Путин не стал раскрывать авторство идеи провести саммит с Трампом на Аляске

Саммит России и США прошёл 15 августа 2025 года в Анкоридже, на Аляске. Это была первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после начала конфликта на Украине. Главной темой стало возможное урегулирование, однако переговоры завершились без подписания соглашений. Выбор Аляски имел символическое значение: регион до 1867 года входил в состав Российской империи.