В Иркутской области с начала года благоустроили 41 общественную территорию

Благоустройство 41 общественной территории и 20 дворов завершили в Иркутской области с начала текущего года в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики.
«Благодаря федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” в регионе вторую жизнь получают общественные территории, которые долгое время находились в запустении. Появляются также новые парки, скверы, набережные и другие рекреационные пространства, места памяти. А главное, что все это создается по решению жителей — они сами выбирают, где и что должно быть благоустроено. Такие территории — пример консолидированной работы всех уровней власти и населения», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
Также в области завершаются работы по благоустройству еще 14 общественных и 4 дворовых пространств.
Напомним, Иркутская область участвует в мероприятиях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. За это время в регионе благоустроили 2392 территории, в том числе 1464 объекта — в ходе национального проекта «Жилье и городская среда», который реализовывался с 2019 по 2024 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.