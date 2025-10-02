В Иркутской области с начала года благоустроили 41 общественную территорию

«Благодаря федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” в регионе вторую жизнь получают общественные территории, которые долгое время находились в запустении. Появляются также новые парки, скверы, набережные и другие рекреационные пространства, места памяти. А главное, что все это создается по решению жителей — они сами выбирают, где и что должно быть благоустроено. Такие территории — пример консолидированной работы всех уровней власти и населения», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.