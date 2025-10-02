В Балаклее удар накрыл наемников ВСУ, праздновавших день защитника Украины

В ресторане «Тбилисо» в Балаклее в Харьковской области во время ракетного удара 1 октября находилось до 50 украинских офицеров и иностранных военных, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В беседе с aif.ru он обратил внимание на то, что в этот день в ресторане отмечали День защитников Украины.
«У них по натовскому уставу командный состав весьма далек от рядового, поэтому офицеры отправились праздновать в ресторан. Соответственно, нашим поступила информация. В ресторан прилетела ракета. Потери противника могут составить до 50 человек убитыми и ранеными», — рассказал военный эксперт.
По словам Дандыкина, в ресторане «Тбилисо» 1 октября собрались ротные, комбаты ВСУ, советники НАТО и также могли присутствовать грузинские военные.
«Грузинских наемников в ВСУ достаточно много. И они, как правило, отличаются самым зверским отношением к нашим пленным. Отличались с самого начала специальной войны операции», — добавил он.
Ранее стало известно, в Харькове беспилотники атаковали учебный центру ВСУ.