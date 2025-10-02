Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балаклее удар накрыл наемников ВСУ, праздновавших день защитника Украины

Под удар в ресторане «Тбилисо» в Балаклее попали до 50 офицеров ВСУ и советников НАТО. Также среди них могли быть грузинские наемники.

В ресторане «Тбилисо» в Балаклее в Харьковской области во время ракетного удара 1 октября находилось до 50 украинских офицеров и иностранных военных, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В беседе с aif.ru он обратил внимание на то, что в этот день в ресторане отмечали День защитников Украины.

«У них по натовскому уставу командный состав весьма далек от рядового, поэтому офицеры отправились праздновать в ресторан. Соответственно, нашим поступила информация. В ресторан прилетела ракета. Потери противника могут составить до 50 человек убитыми и ранеными», — рассказал военный эксперт.

По словам Дандыкина, в ресторане «Тбилисо» 1 октября собрались ротные, комбаты ВСУ, советники НАТО и также могли присутствовать грузинские военные.

«Грузинских наемников в ВСУ достаточно много. И они, как правило, отличаются самым зверским отношением к нашим пленным. Отличались с самого начала специальной войны операции», — добавил он.

Ранее стало известно, в Харькове беспилотники атаковали учебный центру ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше