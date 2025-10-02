Юрий Слюсарь передал вдове ростовского бойца «Золотую Звезду» Героя России

Иван Климов служил старшим разведчиком-пулеметчиком в зоне СВО. Во время боевого задания он подбил одну из двух вражеских БМП. После этого его группа пошла в атаку. Гвардии младший сержант был ранен, но несколько часов продолжал сражаться. В самый опасный момент боя он прикрыл собой командира группы, благодаря чему противник отступил и понес значительные потери.