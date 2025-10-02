Ричмонд
Юрий Слюсарь передал вдове ростовского бойца «Золотую Звезду» Героя России

В донской столице семье погибшего бойца передали высшую государственную награду.

Источник: Комсомольская правда

Глава донского региона Юрий Слюсарь вручил вдове бойца Ивана Климова высшую государственную награду — «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Иван Климов служил старшим разведчиком-пулеметчиком в зоне СВО. Во время боевого задания он подбил одну из двух вражеских БМП. После этого его группа пошла в атаку. Гвардии младший сержант был ранен, но несколько часов продолжал сражаться. В самый опасный момент боя он прикрыл собой командира группы, благодаря чему противник отступил и понес значительные потери.

— Есть простое и точное определение: герой — это тот, кто способен на жертву ради других. Иван Викторович — истинный Герой России. Его подвиг — это не просто исполнение воинского долга, а высшее проявление человечности, нравственный ориентир для всех нас и для будущих поколений, — говорится в сообщении главы региона.

