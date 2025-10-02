Путин: На встрече с Трампом мы обсуждали урегулирование, а не историю Украины

На пленарной сессии «Валдая» модератор спросил: «Вы ему про историю Украины что-то рассказывали?» — на что Путин ответил: «Нет». Его реплика вызвала смех в зале, но президент добавил: «Не смешно. Мы просто реально говорили о разных возможностях урегулирования. По-честному говорили. Что из этого получится — не знаю, но мы готовы продолжать эту дискуссию».